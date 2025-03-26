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TFF Başkanvekili Ceyhun Kazancı istifa etti!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Ceyhun Kazancı görevinden istifa ettiğini açıkladı. Konuya dair detayları ise A Spor muhabiri Furkan Yıldız aktardı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

26 Mart 2025 | 15:05
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