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Kocaelispor Başkanı Recep Durul'dan dikkat çeken sözler!

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi garantilerken yeşil-siyahlılarda Başkan Recep Durul, A Spor canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

19 Nisan 2025 | 22:06
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