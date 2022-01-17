Alman takımlardan 19 yaşındaki Mehmet Alper Özdemir'e teklif geldi!
Futbol hayatına 7 yaşında başlayıp, yıllarca amatör kulüp ve profesyonel kulüplerde ter dökerek kendini ispatlayan, son olarak da Menemenspor U19 takımında ter döken Mehmet Alper Özdemir'e, Almanya'nın RB Leipzig takımından teklif geldi.
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