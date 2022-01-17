Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü - Alanya Kestelspor maçında Batuhan Karadeniz'den şık röveşata golü!
TFF 3. Lig takımlarından Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü forması giyen Batuhan Karadeniz, Alanya Kestelspor'a karşı oynanan maçta şık bir röveşata golü kaydetti.
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