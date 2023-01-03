Antalyaspor'da Ndao ve Floranus şarkı söyledi
Antalyaspor'un yıldız isimleri Ndao ve Floranus'un şarkı söylediği anlar oldukça dikkat çekti. İşte ilginç anlar...
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