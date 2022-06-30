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Akşemsettin Ortaokulu öğrencisi Ahmet Nusret Turan LGS Türkiye birincisi oldu!

Ülke genelinde yapılan ve çok sayıda öğrencinin katıldığı LGS’de 193 öğrenci tam puan aldı. O öğrencilerden biri de Akşemsettin Ortaokulu öğrencisi Ahmet Nusret Turan. Başarısının sırını ve yaşadığı heyecanı A Haber canlı yayınında anlattı. İşte o sözler...

30 Haziran 2022 | 15:29
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