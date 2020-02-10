10 Şubat 2020, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Adebayor yeni takımını duyurdu
Süper Lig'de son olarak Kayserispor'da forma giyen Emmanuel Adebayor, Paraguay Ligi ekiplerinden Club Olimpia'ya transfer oldu. Transferini sosyal medyada paylaştığı videoyla duyuran 35 yaşındaki Togolu golcü, "Merhaba, ben Adebayor. Yakında Olimpia'da görüşürüz" ifadelerini kullandı.
10.02.2020
EN ÇOK İZLENENLER
- Adem Büyük: Kazandığımız için mutluyuz
- Aslan ilk yarıda işi bitirdi
- Emre Bol: Federasyonun içinde başka bir federasyon var
- Adem Büyük: Kazandığımız için mutluyuz
- "Mustafa Cengiz Ali Koç'a güzel cevaplar verdi"
- Beşiktaş Sergen Yalçın'la uçuşa geçti
- Trabzonsporlu futbolculardan "Epilepsi için bak" kampanyasına destek
- Kadıköy'de Alanyaspor engeli
- Beşiktaş Sergen Yalçın'la uçuşa geçti
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...