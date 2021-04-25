25 Nisan 2021, Pazar
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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan flaş açıklama! "Samsunspor Başkanı..."
Spor Toto 1'Lig'in 32. haftasında Tuzlaspor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak açıklamalarda bulundu. Sancak, "Liderlik güzel. Futbolcuları, teknik heyeti tebrik ediyorum. Çok güzel kenetlendiler. İnşallah iki maçımızı alıp, kimsenin kaybetmesini beklemeden şampiyon olmak istiyoruz. Samsunspor'un başkanının son açıklamalarına ise sezon sonunda cevap vereceğim." dedi.
25.04.2021
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