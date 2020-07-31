31 Temmuz 2020, Cuma

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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Karagümrük'ü tebrik ediyorum

TFF 1. Lig'de Hatayspor ve BB Erzurumspor'un ardından Süper Lig'e yükselen son takım Adana Demirspor'u penaltılarda 7-6 mağlup eden Fatih Karagümrük belli oldu. Karşılaşma sonrası Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, A Spor'a açıklamalarda bulundu. Sancak "Karagümrük'ü tebrik ediyorum. Netice itibarıyla atamayan eleniyor. Kimin nasibi ise o çıkıyor, ötesi yalan. En çok taraftarımıza üzülüyorum. Taraftarımız üzülmesin, dünyanın sonu değil, bir yıl gecikmeli çıkacağız inşallah." ifadelerini kullandı.
31.07.2020
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