Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Spor kültürünü yaygınlaştırmamız lazım

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 8 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşeceği Burhan Felek Atletizm Stadı'nın açılış töreni öncesinde açıklamalarda bulundu. Burhan Felek Atletizm Stadı'nın en önemli projelerinden biri olduğunu belirten Kasapoğlu, spor kültürünün yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi.