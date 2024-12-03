Adana Demirspor 3-3 Sebat Gençlik SK | GOL
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Sebat Gençlik SK, 66. dakikada Taha Balcı'nın penaltıdan bulduğu golle Adana Demirspor karşısında skoru 3-3'e getirdi.
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