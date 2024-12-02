İstanbulsporlu Emir Kaan Gültekin hem gol attı hem de çekim yaptı! O anları A Spor'a anlattı
Trendyol 1. Lig takımlarından İstanbulsporlu Emir Kaan Gültekin, attığı golü takımın medya sorumlusu Muhammed Erdoğan’ın yeni doğacak bebeğine armağan etti. Emir Kaan o anları A Spor ekranlarında değerlendirdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
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