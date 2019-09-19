A Spor 5 yaşında

Türkiye'nin en çok izlenen spor kanalı A Spor 5 yaşında... A Spor, yeni yaşında da sporun nabzını tutmaya devam edecek.

Türkiye'nin referans spor kanalı A Spor 5 yaşında...

Türkiye'nin en çok izlenen spor kanalı olan A Spor'un beşinci ve Türkiye'nin ekonomi kanalı A Para'nın birinci kuruluş yıldönümleri Turkuvaz Medya Yıldız binasında kutlandı.

Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak ve A Spor Genel Müdürü Abdulhalik Çimen'in de katıldığı törende A Spor'un sevilen yorumcuları da yer aldı.

Ziraat Türkiye Kupası'nı futbolseverlerle buluşturan A Spor; nitelikli spor programları, usta yorumcuları, sıcak transfer haberleri ve özel dosyalarıyla spor dünyasının nabzını tutmaya devam ediyor.