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A SPOR WEBTV

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A Spor 5 yaşında

Türkiye'nin en çok izlenen spor kanalı A Spor 5 yaşında... A Spor, yeni yaşında da sporun nabzını tutmaya devam edecek.
19.09.2019

Türkiye'nin referans spor kanalı A Spor 5 yaşında...

Türkiye'nin en çok izlenen spor kanalı olan A Spor'un beşinci ve Türkiye'nin ekonomi kanalı A Para'nın birinci kuruluş yıldönümleri Turkuvaz Medya Yıldız binasında kutlandı.

Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak ve A Spor Genel Müdürü Abdulhalik Çimen'in de katıldığı törende A Spor'un sevilen yorumcuları da yer aldı.

Ziraat Türkiye Kupası'nı futbolseverlerle buluşturan A Spor; nitelikli spor programları, usta yorumcuları, sıcak transfer haberleri ve özel dosyalarıyla spor dünyasının nabzını tutmaya devam ediyor.

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