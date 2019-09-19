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A Spor 5 yaşında
Türkiye'nin en çok izlenen spor kanalı A Spor 5 yaşında... A Spor, yeni yaşında da sporun nabzını tutmaya devam edecek.
19.09.2019
Türkiye'nin referans spor kanalı A Spor 5 yaşında...
Türkiye'nin en çok izlenen spor kanalı olan A Spor'un beşinci ve Türkiye'nin ekonomi kanalı A Para'nın birinci kuruluş yıldönümleri Turkuvaz Medya Yıldız binasında kutlandı.
Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak ve A Spor Genel Müdürü Abdulhalik Çimen'in de katıldığı törende A Spor'un sevilen yorumcuları da yer aldı.
Ziraat Türkiye Kupası'nı futbolseverlerle buluşturan A Spor; nitelikli spor programları, usta yorumcuları, sıcak transfer haberleri ve özel dosyalarıyla spor dünyasının nabzını tutmaya devam ediyor.
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