Rıza Kayaalp en büyük hayalini açıkladı

Dördüncü kez dünya şampiyonu olan milli güreşçi Rıza Kayaalp, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. En büyük hayalinin Olimpiyat şampiyonluğu olduğunu söyleyen Kayaalp, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ilgi ve desteğinden dolayı teşekkür etti.