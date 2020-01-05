05 Ocak 2020, Pazar

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

71 yaşında transfer oldu!

Geçtiğimiz sezon Mardin’de Kızıltepe Gençlerbirliği'nde forma giyen 71 yaşındaki amatör futbolcu Şerif Kunt, Erzurum amatör ekiplerinden Harp-İş Spor Kulübü'ne transfer oldu. 53 yıl boyunca aktif futbol yaşamını devam ettiren Kunt, Harp-iş ile 1 yıllık sözleşme imzalayarak ilk maçına çıktı.
05.01.2020

Şerif Kunt, futbola 1967 yılında başladı. 53 yıl boyunca amatör futbol oynayan Kunt'a en büyük destekçisi eşi ve iki oğlu oldu. 2017-2018 sezonunda Osmaniye Karaçayspor, 2018-2019 sezonunda Mardin Kızıltepe Gençlerbirliği formasını giyen sporcuyu Erzurum amatör ekiplerinden Harp-iş Spor Kulübü transfer etti. Amatör ligin ilk maçına ilk 11'de başlayan Şerif Kunt, 20 dakika sahada kaldı.

Şerif Kunt, "1967'de başladığım futbol hayatımı hala sürdürmekteyim. 53 yıldır aktif futbolun içindeyim. Erzurum'dan teklif geldi, ben de bu bölgede bulunmak istedim. Trabzon'da, Ankara'da yaşadım. Mardin'de bulunduğum sürede hava daha ılımlıydı, Erzurum daha sert bir havaya sahip ancak ben bir sporcuyum, her şartlarda her havada oynamam gerekiyor. Sabah erken kalkarım. Genç kardeşlerime tavsiyem yediklerine içtiklerine dikkat etmeleri, erken kalkmaları. Aktif futbolculuk hayatım dışında antrenörlük hayatım ve Trabzon'da kulüp başkanlığı geçmişim de oldu. Eşim 35 yıl genel kaptanlık görevini yaptı. 2 oğlumla beraber aynı takımda dahi oynadım, takım arkadaşı olduk. Bir erkeğin bir başarısı varsa, orada kadınların etkisi vardır. Öyle zamanlar var ki eşim formalarımızı yıkadı, 35 yıl genel kaptanlık yaptı. Hafize Kunt'a, eşime teşekkür ediyorum" dedi.

71 yaşında transfer oldu! 71 yaşında transfer oldu! 05.01.2020
Erkan Sözeri: Erzurum'a Beşiktaş'ı izlettireceğiz Erkan Sözeri: Erzurum'a Beşiktaş'ı izlettireceğiz 04.01.2020
Kurtaran Mumcu: 2019 oldukça başarılı bir yıldı Kurtaran Mumcu: 2019 oldukça başarılı bir yıldı 04.01.2020
Gürses Kılıç: O gün söylediğim her şeyin arkasındayım Gürses Kılıç: O gün söylediğim her şeyin arkasındayım 03.01.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Menajerinden Cenk Tosun açıklaması! Cenk'in yerinde olsam... Menajerinden Cenk Tosun açıklaması! "Cenk'in yerinde olsam..." 02.01.2020
Başkan Üstündağ: Olimpiyat vizesi almak istiyoruz Başkan Üstündağ: Olimpiyat vizesi almak istiyoruz 01.01.2020
işte 2019 spor almanağı işte 2019 spor almanağı 30.12.2019
Nurmagomedov'dan Ronaldo'ya övgü dolu sözler Nurmagomedov'dan Ronaldo'ya övgü dolu sözler 29.12.2019
Baba Parası - Fragman | 1 Ocak'ta sinemalarda Baba Parası - Fragman | 1 Ocak'ta sinemalarda 29.12.2019
İşte Türkiye'nin otomobili! İşte Türkiye'nin otomobili! 27.12.2019
Bayram Toysal: Hatayspor hak ettiği yere gelecek Bayram Toysal: Hatayspor hak ettiği yere gelecek 24.12.2019
PFDK'dan Gökhan Çıra'ya 5 maç men PFDK'dan Gökhan Çıra'ya 5 maç men 23.12.2019
Halit Albayrak: Bu terbiyesizliği kınıyoruz Halit Albayrak: Bu terbiyesizliği kınıyoruz 16.12.2019
Başkan Erdoğan: Bakü'ye gideceğim! Başkan Erdoğan: Bakü'ye gideceğim! 15.12.2019
Buz hokeyinde İstiklal Marşı skandalı Buz hokeyinde İstiklal Marşı skandalı 15.12.2019
Bayburt'ta teknik direktörden örnek davranış Bayburt'ta teknik direktörden örnek davranış 10.12.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'nin transfer listesindeydi! Yıldız isim...
Fenerbahçe'den sürpriz sol bek hamlesi! Rodriguez olmazsa o gelecek
Galatasaray'a Volkan Demirel'den transfer engeli! İmza aşamasına gelmişti...
Galatasaray'dan çok konuşulacak transfer! Fenerbahçe'nin listesindeydi...
İşte Fenerbahçe'nin ocak ayı bombası! Transfer tarihini verdi
Ahmet Çakar'dan Zekeriya Alp'e: "Böyle rezillik olur mu?"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör