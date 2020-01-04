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BB Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri: Erzurum'a Beşiktaş'ı izlettireceğiz

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Erkan Sözeri, A Spor İstihbarat Müdürü Aykut İnce'nin sorularını yanıtladı.
04.01.2020

Erkan Sözeri'nin açıklamalarının satır başları şöyle:

"Eksik bölgelere transfer yapacağız."

"Forvet, orta saha ve bir kenar oyuncusu almak istiyoruz."

"Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurum'a Beşiktaş'ı izlettireceğiz."

"Beşiktaş maçından iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz."

"Süper Lig'e şampiyon olarak çıkmak istiyoruz."

"Süper Lig'de şampiyon Sivasspor olursa daha güzel olur."

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