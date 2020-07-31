31 Temmuz 2020, Cuma

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Zulte Waregem'den yeni Cyle Larin hamlesi

Belçika ekibi Zulte Waregem geçen sezon kiralık olarak formasını giyen Cyle Larin için Beşiktaş'a yeni bir teklif sundu.
31.07.2020
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