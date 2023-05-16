Yabancı sınırı hakkında flaş sözler! "Beşiktaş..."
A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, yabancı sınırlaması hakkında verilen kararı değerlendirdi. Tüzemen, "8+3'ü savunan Fenerbahçe ile Sivasspor vardı. Beşiktaş bildiğim kadarıyla tercih kullanmadı. Genelde birçok kulüp sınırın kaldırılmasını istedi ancak azınlığa göre hareket edildi" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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