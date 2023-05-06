Erman Toroğlu yorumladı! Antalyaspor - Beşiktaş maçında verilen kırmızı kart kararı doğru mu?
Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Bünyamin Balcı'nın 83. dakikada gördüğü kırmızı kartı yorumladı. Toroğlu, "Kaleye çarpraz bir pozisyon. Sağ taraftan da oyuncu geliyor. Bünyamin, Redmond'u düşürmese sağdaki oyuncu Redmond'u yakalar mı? Yakalayamazsa kırmızı kart. Mete Kalkavan burada sarı kart veriyor. VAR'dan sonra sarıyı iptal edip kırmızı veriyor. Hakem için siyah-beyaz hata. Bu hakem İstanbulspor-Giresunspor maçında da aynı hatayı yapıyor. Hala maç veriyorlar. Öteki hakemler dışarıda kalıyor. Bunu görüp vermiyorsan çıkma maça. " ifadelerini kullandı. | Beşiktaş haberleri
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:23
Toroğlu yorumladı! Kırmızı kart kararı doğru mu? 06 Mayıs 2023 | 12:00
03:36
Fernando ikinci sarıyı görmeli miydi? 06 Mayıs 2023 | 12:00
01:16
"Büyük takım topçusu değil!" 06 Mayıs 2023 | 12:00
03:25
İşte Antalyaspor-Beşiktaş maçına dair tüm detaylar! 06 Mayıs 2023 | 12:00
22:28
"F.Bahçe ve G.Saray koalisyon kurdu" 05 Mayıs 2023 | 12:00
02:54
Beşiktaş'ın şampiyonluk umudu! Son 10 maçta... 03 Mayıs 2023 | 12:00
19:14
Güneş'ten sakatlık açıklaması! 02 Mayıs 2023 | 12:00
00:53
Salih Uçan'dan olay açıklama! "G.Saray'ın orta sahası..." 01 Mayıs 2023 | 12:00