Welinton: Taraftarı mutlu etmemiz gerekiyor

Beşiktaş'ın yeni transferi Welinton, siyah-beyazlı takımdaki ilk gününde açıklamalarda bulundu. Büyük bir kulübe geldiğini ifade eden Brezilyalı oyuncu, "Taraftarı mutlu etmemiz gerekiyor. Bunun yolu da galibiyetler ve kupalar" ifadelerini kullandı.

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