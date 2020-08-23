Ahmet Nur Çebi: İndirim alamadığımız futbolcularımız var

Mevcut kadroda bulunan maliyeti yüksek birçok futbolcunun indirim taleplerini kabul etmediğini açıklayan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Yollarımızı ayıralım talebimiz yeterli görülmedi. Hatta bir çoğu; 'Biz böyle kontratı hayatımız boyunca yakalamayız' dediler. Bu bütçeleri karşılamakta zorlanıyoruz" dedi.

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