Volkan Demir: "Beşiktaş için mükemmel bir transfer olur"

A Spor'da yayınlanan Spor Ajansı programına konuk olarak katılan Sabah gazetesi muhabiri ve yorumcu Volkan Demir, Tyler Boyd'un Beşiktaş için mükemmel bir transfer olacağını söyledi ve "Beşiktaş, Boyd transferini en ihtiyacı olan bölgeye yapıyor. En önce çözmesi gereken yer orası. Burak tek başına gol yükünü taşıyabilecek oyuncu ama zaman zaman bu yükü onun omuzlarından almanız gerekir. Tyler Boyd da bu noktada ön plana çıkacak isim" şeklinde konuştu.