26 Haziran 2019, Çarşamba

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Menajeri açıkladı! Mehmet Topal, Selçuk İnan, Caner Erkin...

Fenerbahçe, Mehmet Topal ile yollarını ayırdı. Mehmet Topal'ın menajeri Batur Altıparmak A Spor'a konuştu. Altıparmak, "Mehmet'in ilk hedefi Avrupa'da oynamak." ifadelerini kullandı. Aynı zamanda Selçuk İnan ve Caner Erkin'in de menajeri olan Altıparmak, o isimlerle ilgili gelişmeleri de aktardı.
26.06.2019

Mehmet Topal'ın menajeri Batur Altıparmak'ın açıklamaları;

MEHMET'İN İLK HEDEFİ AVRUPA

"Mehmet'in ilk hedefi Avrupa'da oynamak. Somut bir teklif yok. Çalışmalarımızı yapıyoruz. İspanya olabilir, Almanya olabilir. Bilgilendirme yapacağız. "

CANER'LE İLGİLİ BİR GELİŞME YOK

"Caner Erkin'le ilgili bir gelişme yok. Beşiktaş'la mukavelesi devam ediyor."

SELÇUK FATİH TERİM'LE KONUŞACAK

"Selçuk İnan, Fatih Terim ile oturup konuşacak ama bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum."

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