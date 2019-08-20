20 Ağustos 2019, Salı

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Volkan Babacan Kartal oluyor

Karius'un sakatlığı nedeniyle kaleci arayışına giren Beşiktaş, Başakşehir'in milli file bekçisi Volkan Babacan ile sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.
20.08.2019

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