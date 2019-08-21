21 Ağustos 2019, Çarşamba

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Beşiktaş'ta Göztepe mesaisi

Beşiktaş, Süper Lig'in ikinci haftasında cuma günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
21.08.2019

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