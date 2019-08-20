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Beşiktaş Konoplyanka ile anlaştı

Spor Toto Süper Lig'e Sivasspor mağlubiyeti ile başlayan Beşiktaş, transferde gaza bastı. Siyah-beyazlılar Ukraynalı yıldız Konoplyanka ile anlaşma sağladı.
20.08.2019

Beşiktaş'ta kötü geçen hazırlık döneminin ardından ilk hafta alınan 3-0'lık Sivasspor mağlubiyeti panik havasına yol açtı. Çok sayıda sakat futbolcunun yanı sıra oynayan futbolcuların da kötü performansı taraftarın tepkisine yol açarken, yönetim takviye için çalışmalarını hızlandırdı.

Uzun süredir adı listede olan 29 yaşındaki sol kanat Yevhen Konoplyanka'ya ağırlık veren siyah-beyazlılar, oyuncuyu ile anlaşma sağladı.

A Spor muhabiri Hakan Gündoğar, tarafların imza aşamasına geldiğini aktardı.

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