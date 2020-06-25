Vladimir Weiss Nika Ninua'yı A Spor'a anlattı

Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı genç orta saha Nika Ninua'yı Gürcistan Milli Takım Teknik Direktörü Vladimir Weiss, A Spor'a anlattı. Tecrübeli teknik adam, "Konsantre olduğunda yeteneklerini sergileyebilen bir futbolcu. Transferi gerçekleşirse kariyerinde büyük bir adım atacak" diye konuştu.

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