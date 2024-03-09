Vincent Aboubakar'dan cuma namazına isminin yazdığı tişörtle giden minik taraftara videolu mesaj!
Beşiktaş'ın 31 yaşındaki golcü oyuncusu Vincent Aboubakar, cuma namazına isminin yazılı olduğı tişörlte giden minik Beşiktaş taraftarı Muhammed Emir Sönmez'e videolu mesaj gönderdi.
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