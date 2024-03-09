Beşiktaş Başkanı Hasan Arat: Beşiktaş kimsenin kayığına binmez
Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, divan kurulunda yaptığı konuşmada çarpıcı açıklamalarda bulundu. Arat, Galatasaray derbisiden sonra sarı-kırmızılıların yaptığı paylaşımla da ilgili konuştu.
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