"Beşiktaş anadolu takımı olmuştur" Çok konuşulacak sözler!
Trendyol Süper Lig'in 29. hafta karşılaşmasında deplasmanda Gaziantep FK'nın konuğu olan Beşiktaş, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. A Spor yorumcusu Gökhan Keskin, maç sonunda çok konuşulacak ifadelerde bulundu. İşte detaylar...
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