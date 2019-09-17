17 Eylül 2019, Salı

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Vida özür diledi

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 4. haftasında Gazişehir ile oynadığı maçın 6. dakikasında yaptığı müdahale sonucu penaltıya sebebiyet veren ve kırmızı kart gören ​Domagoj Vida, üzgün olduğunu belirtti.
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