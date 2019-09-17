Abdullah Avcı'ya sürpriz ziyaret

Beşiktaş'ın eski futbolcuları teknik direktör Abdullah Avcı ile bir araya geldi. Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleşen buluşmaya siyah beyazlı kulübün eski sporcularından, Adem Mert, Davut Şahin, Metin Tekin, Fikret Demirer, Metin Doğan Timur, Ziya Doğan, Süleyman Oktay, Ömer Gülen, Kadir ​Akbulut, Recep Çetin, Zülal Gök ve Oktay ​Aydaş katıldı.