Beşiktaş'ın süper gücü Adem Ljajic

Sezona kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta, Adem​ Ljajic sergilediği performansla yüzleri güldüren tek isim oldu. Başarılı futbolcu geride kalan 4 maçta 4 gole direkt katkı yaptı.