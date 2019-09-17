17 Eylül 2019, Salı
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Beşiktaş'ın süper gücü Adem Ljajic
Sezona kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta, Adem Ljajic sergilediği performansla yüzleri güldüren tek isim oldu. Başarılı futbolcu geride kalan 4 maçta 4 gole direkt katkı yaptı.
17.09.2019
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