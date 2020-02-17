Victor Ruiz'den olay sözler! Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı...

Beşiktaş'ın İspanyol savunma oyuncusu Victor Ruiz, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ruiz, Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı'nın antrenörlük anlayışlarının çok farklı olduğunu söyledi.

Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdüren Beşiktaş'ta Victor Ruiz, antrenman öncesi açıklamalarda bulundu.

BEŞİKTAŞ'A GELDİĞİM İÇİN PİŞMAN DEĞİLİM

Domagoj Vida ile iyi bir uyum yakaladıklarını söyleyen İspanyol stoper, Beşiktaş'a transferiyle ilgili "İspanya'dan ayrılmam ve yeni tecrübeler edinmem gerekiyordu. Beşiktaş'a gelmekten dolayı pişman değilim. Takıma adapte oldum ve sağlıklı durumdayım. Şimdi önümüzdeki maçları kazanarak gelecek sezon Avrupa'da mücadele etmeliyiz." dedi.

SERGEN YALÇIN İLE ABDULLAH AVCI BİRBİRİNDEN ÇOK FARKLI

Geçtiğimiz haftalarda görevine son verilen Abdullah Avcı ve yerine getirilen Sergen Yalçın ile ilgili de konuşan tecrübeli futbolcu, "Sergen Yalçın ile Abdullah Avcı'nın antrenörlük anlayışı çok farklı. Sergen Hoca ile iyi bir başlangıç yaptık ancak Başakşehir maçını az farkla elimizden kaçırdık. Hoca bizden saha içerisinde daha fazla sorumluluk almamızı istiyor." ifadelerini kullandı.