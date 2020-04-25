25 Nisan 2020, Cumartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Veli Kavlak açıkladı! Futbola ne zaman dönecek?

Bir zamanlar Beşiktaş'ta forma giyen ve sakatlığı dolayısıyla şu anda futboldan uzak kalan Veli Kavlak, A Spor'un sorularını yanıtladı. Kavlak, "Futbola dönmek için çabalıyorum. Fizik tedavilerim iyi gidiyor inşallah kısa zamanda sahalara dönerim. Beşiktaş'ta çok güzel günlerim geçti, bu kötü günleri de atlatacağım." ifadelerini kullandı.
25.04.2020
ABONE OL

İşte Veli Kavlak'ın açıklamaları:

Futbola dönmek için çabalıyorum. Fizik tedavilerim iyi gidiyor inşallah kısa zamanda sahalara dönerim.

Takımda benim döneminden sadece Necip kaldı, eski oyuncular ayrıldı. Olcay var, Necip var, Tolgay var, onlarla konuşuyorum, her zaman irtibat halindeyiz.

Liverpool maçını unutamadım. Penaltı vuruşları, onları eledik. Unutamadığım maç olarak hafızamda hep o kalacak.

Beşiktaş taraftarı beni gördüğünde üzüldüğünü söylüyor. Nazar değdi diyorlar, çok iyi gidiyordu, ne oldu diyorlar.

Güzel günler geçirdim Beşiktaş'ta, onların tadını çıkardıysam, bu kötü günlerde de ayakta kalmasını bileceğiz. Risk var, oldu ama ayağa kalkacağım.

Görüştüğüm bir kulüp yok, iyileşmeden de kimseyle görüşmem, doğru olmaz. İyileşeyim de, her şey iyi olur.

Şenol hoca ile hep konuşuyorduk, o da hep üzülüyordu. Normal hayatımı etkilememesini istiyordu o. Şu anda iyiyim şükürler olsun.

DİĞER
Veli Kavlak açıkladı! Futbola ne zaman dönecek? Veli Kavlak açıkladı! Futbola ne zaman dönecek? 25.04.2020
Beşiktaş Elneny'nin kalmasını istiyor "Beşiktaş Elneny'nin kalmasını istiyor" 25.04.2020
Elimi taşın altına her zaman koyarım "Elimi taşın altına her zaman koyarım" 25.04.2020
Kevin-Prince Boateng can sıkıntısından bunu da yaptı! Kevin-Prince Boateng can sıkıntısından bunu da yaptı! 25.04.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Beşiktaş'tan Boateng'e yeni sözleşme şartı Beşiktaş'tan Boateng'e yeni sözleşme şartı 24.04.2020
Beşiktaş'ta kaleci arayışları Beşiktaş'ta kaleci arayışları 24.04.2020
Beşiktaş'ın çocuk sporcularından 23 Nisan mesajı Beşiktaş'ın çocuk sporcularından 23 Nisan mesajı 23.04.2020
Serdar Sarıdağ: İç barışı sağlamak lazım Serdar Sarıdağ: İç barışı sağlamak lazım 23.04.2020
Ahmet Nur Çebi'den denetim açıklaması Ahmet Nur Çebi'den denetim açıklaması 23.04.2020
Serdar Kurtuluş: En çekindiğim teknik direktör Tolunay Kafkas'tı Serdar Kurtuluş: En çekindiğim teknik direktör Tolunay Kafkas'tı 22.04.2020
Beşiktaş için Nicolas Gaitan iddiası Beşiktaş için Nicolas Gaitan iddiası 22.04.2020
Karius oynanmayan ayların parasını istedi "Karius oynanmayan ayların parasını istedi" 21.04.2020
Kevin N'Koudou: Daha güçlü döneceğim Kevin N'Koudou: Daha güçlü döneceğim 20.04.2020
Vida'dan maaş indirimine yeşil ışık Vida'dan maaş indirimine yeşil ışık 20.04.2020
Beşiktaş'ta çalışmalar başladı Beşiktaş'ta çalışmalar başladı 20.04.2020
Ahmet Nur Çebi ile bu durumdan çıkacağız "Ahmet Nur Çebi ile bu durumdan çıkacağız" 19.04.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe yeni 10 numarasını buldu! TFF 3. Lig'den...
Daniel Osvaldo'dan flaş itiraf! ''50 milyon dolar versen Galatasaray'a gelmem dedim''
Galatasaray'dan Arda Turan bombası!
Fenerbahçeli eski futbolcudan güldüren Alex de Souza anısı
Michael Schumacher'in eski menajeri itiraf etti! "Keşke beni dinleseydi"
Fenerbahçe'nin transfer hedefindeki isim elden kaçıyor!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör