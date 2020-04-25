Veli Kavlak açıkladı! Futbola ne zaman dönecek?

Bir zamanlar Beşiktaş'ta forma giyen ve sakatlığı dolayısıyla şu anda futboldan uzak kalan Veli Kavlak, A Spor'un sorularını yanıtladı. Kavlak, "Futbola dönmek için çabalıyorum. Fizik tedavilerim iyi gidiyor inşallah kısa zamanda sahalara dönerim. Beşiktaş'ta çok güzel günlerim geçti, bu kötü günleri de atlatacağım." ifadelerini kullandı.

ABONE OL

İşte Veli Kavlak'ın açıklamaları:

Futbola dönmek için çabalıyorum. Fizik tedavilerim iyi gidiyor inşallah kısa zamanda sahalara dönerim.



Takımda benim döneminden sadece Necip kaldı, eski oyuncular ayrıldı. Olcay var, Necip var, Tolgay var, onlarla konuşuyorum, her zaman irtibat halindeyiz.

Liverpool maçını unutamadım. Penaltı vuruşları, onları eledik. Unutamadığım maç olarak hafızamda hep o kalacak.



Beşiktaş taraftarı beni gördüğünde üzüldüğünü söylüyor. Nazar değdi diyorlar, çok iyi gidiyordu, ne oldu diyorlar.



Güzel günler geçirdim Beşiktaş'ta, onların tadını çıkardıysam, bu kötü günlerde de ayakta kalmasını bileceğiz. Risk var, oldu ama ayağa kalkacağım.

Görüştüğüm bir kulüp yok, iyileşmeden de kimseyle görüşmem, doğru olmaz. İyileşeyim de, her şey iyi olur.



Şenol hoca ile hep konuşuyorduk, o da hep üzülüyordu. Normal hayatımı etkilememesini istiyordu o. Şu anda iyiyim şükürler olsun.