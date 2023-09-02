Ünlü yorumcu açıkladı! "Beşiktaş'ın yeni transferi..."
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Transfer sezonunu rakiplerine nazaran daha durağan geçiren Beşiktaş, Avrupa'nın transfer sezonunun bitmesinden sonra atağa kalkıyor. Siyah-beyazlıların yapacağı transferleri A Spor yorumcusu Onur Özkan işte böyle açıkladı... (BJK spor haberi)
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