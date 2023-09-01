Beşiktaş'ta Emre Kocadağ'dan A Spor'a özel kura yorumu! "Fenerbahçe ile final oynayabiliriz"
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Konferans Ligi eşleşmelerini değerlendiren Kocadağ, "Geçen sene bu kupada final oynamış takımlar, bizden iyi takımlar değil. Maçlarda sıkıntı yaşamazsak, şansımız yaver giderse ve kalitemizi ortaya koyabilirsek final oynamak çok zor olmayacaktır. Finalin oynanacağı yer de manidar. Yunanistan'da Ayasofya Stadyumu'nda oynanacak. Orada bir Türk takımı olması çok iyi olur. Ben Fenerbahçe'ye de başarılar diliyorum. Fenerbahçe ile final oynayabiliriz" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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