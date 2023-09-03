Erman Toroğlu Beşiktaş - Sivasspor maçının ilk yarısını yorumladı!
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş-Sivasspor maçının ilk yarısını yorumladı. Toroğlu, "Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi takımlar rakibi ciddiye alınca maçı istedikleri gibi bitirebilirler. Maçı izlerken bugün Beşiktaş bu maçı kesin kazanır diyoruz." ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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