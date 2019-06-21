Umut Meraş Beşiktaş'a doğru

Beşiktaş, transferi için bir süredir temaslarını sürdürüğü 23 yaşındaki sol bek Umut Meraş ile prensipte anlaştı. Kararı Bursaspor yönetimi verecek. A Spor muhabiri Hakan Gündoğar gelişmerli aktardı. İşte detaylar...