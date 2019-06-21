21 Haziran 2019, Cuma
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Umut Meraş Beşiktaş'a doğru
Beşiktaş, transferi için bir süredir temaslarını sürdürüğü 23 yaşındaki sol bek Umut Meraş ile prensipte anlaştı. Kararı Bursaspor yönetimi verecek. A Spor muhabiri Hakan Gündoğar gelişmerli aktardı. İşte detaylar...
21.06.2019
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