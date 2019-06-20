20 Haziran 2019, Perşembe

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Tyler Boyd için kıyasıya rekabet | Video haber

İsmi Fenerbahçe ve Başakşehir ile anılan Tyler Boyd için Beşiktaş'ta devreye girdi...
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