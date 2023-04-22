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Ümraniyespor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak?

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar bu maçı kazanıp yenilmezlik serisini devam ettirmek istiyor. Ev sahibi ekip ise 3 puanı hanesine yazdırıp alt sıralardan kurtulmanın hesabını yapıyor. Peki; Ümraniyespor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalad CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? Maçla ilgili son bilgileri A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

22 Nisan 2023 | 15:31
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