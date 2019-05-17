17 Mayıs 2019, Cuma

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UEFA'dan Beşiktaş'a müjde

UEFA, Beşiktaş'ın FFP konusunda yaptığı anlaşmaya uyduğunu ve takip sürecinin sonlandığını açıkladı. A Spor editörü Koray Baloğlu gelişmeleri akardı.
17.05.2019

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