09 Temmuz 2019, Salı
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Udinese Dorukhan'dan vazgeçmiyor
İtalyan ekibi Udinese'nin Beşiktaş'ın genç oyuncusu Dorukhan Toköz için yeni teklifi 8.5 milyon Euro...
09.07.2019
EN ÇOK İZLENENLER
- Galatasaray ve Terim buluşmasının 45. yılı
- Josef de Souza Süper Lig'e mi dönüyor?
- Atınç Nukan yuvaya dönüyor
- Max Kruse: "Çay ve Türk yemekleri çok güzel"
- Selçuk İnan ile 1 yıl daha
- Galatasaray ve Terim buluşmasının 45. yılı
- 17 araç birbirine girdi
- 17 araç birbirine girdi
- Udinese Dorukhan'dan vazgeçmiyor
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"