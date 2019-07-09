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Udinese Dorukhan'dan vazgeçmiyor

İtalyan ekibi Udinese'nin Beşiktaş'ın genç oyuncusu Dorukhan Toköz için yeni teklifi 8.5 milyon Euro...
09.07.2019

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