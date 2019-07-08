Atınç Nukan Beşiktaş'a dönüyor

Guimaraes'ten Tyler ​Boyd'u kadrosuna katan Beşiktaş ikinci transferini gerçekleştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlıların Redbull Leipzıg forması giyen eski futbolcusu Atınç ​Nukan'ı kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Beşiktaş'ın Alman ekibi tarafından serbest bırakılan oyuncuyla temasa geçtiği ve Atınç ile el sıkıştığı belirtildi.