10 Temmuz 2019, Çarşamba

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Tyler Boyd Beşiktaş'ta

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon ​Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giyen ​Tyler Boyd'un transferinde mutlu sona ulaştı.
10.07.2019

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