Holtby Beşiktaş ile anlaşamadı

Bundesliga 2 ekibi Hamburg'la sözleşmesi sona erdiği için bonservisi elinde olan ​Lewis Holtby, Beşiktaş ile yaptığı görüşmeden sonuç alamadı. ​Holtby'nin menajerler tarafından ​Başakşehir ve Galatasaray'a da önerildiği öğrenildi.