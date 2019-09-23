Turgay Demir: Karius'un iyi kalecilik yapması için topun üstüne kadın resmi koyun

A Spor yorumcusu Turgay Demir, Sabah Sporu programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Demir, Beşiktaş'ı Alman kalecisi Loris Karius ile ilgili "Karius'un iyi kalecilik yapması için topun üstüne kadın resmi koyun" dedi.