23 Eylül 2019, Pazartesi
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Turgay Demir: Karius'un iyi kalecilik yapması için topun üstüne kadın resmi koyun
A Spor yorumcusu Turgay Demir, Sabah Sporu programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Demir, Beşiktaş'ı Alman kalecisi Loris Karius ile ilgili "Karius'un iyi kalecilik yapması için topun üstüne kadın resmi koyun" dedi.
23.09.2019
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