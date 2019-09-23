Beşiktaş ile Başakşehir 25. randevuda

Beşiktaş ile Başakşehir 25. kez karşılaşacak. İki ekip arasında 22'si Süper Lig, 2'si Türkiye​ Kupası'nda olmak üzere 24 resmi maçtan 7'sini ​Başakşehir, 5'ini Beşiktaş kazandı; 12 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Rekabette Başakşehir 29, siyah-beyazlılar ise 27 gol atarken, turuncu-lacivertli ekip rakibiyle oynadığı son 17 resmi maçta sadece 3 kez mağlup oldu.

İki ekip Süper Lig'de 22 kez karşılaşırken, Medipol Başakşehir 6, Beşiktaş 5 galibiyet aldı. taraflar arasındaki 11 maçta da beraberlik bozulamadı.

Siyah-beyazlıların ligdeki toplam 25 golüne, turuncu-lacivertli ekip 26 golle yanıt verdi.

İki ekip arasında geçen sezonun son bölümünde Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi Beşiktaş 2-1 kazanmıştı.

Beşiktaş ile Vodafone Park'ta karşılaşacak Medipol Başakşehir, Süper Lig'de rakibine 12. kez konuk olacak.

İki takım arasında geride kalan 11 lig maçında siyah-beyazlılar 4, turuncu-lacivertliler 1 galibiyet aldı, 6 müsabaka da eşitlikle sonuçlandı.

Deplasmanda rakibini 7 maçtır mağlup edemeyen Medipol Başakşehir, 9 gol atarken kalesinde 13 gol gördü.