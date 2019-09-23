23 Eylül 2019, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
"Hakem Beşiktaşlıydı!"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçının ardından Artı Futbol programında flaş değerlendirmelerde bulundu.
23.09.2019
Toroğlu, "Bir şey söyleyeyeyim; maç 2-0 olsa 5-0 olur. Bir şey daha söyleyeyim; bugün Başakşehir 12 kişiye karşı oynadı. 11'e 11 oynanmadı ki maç. Hakem Beşiktaşlıydı. Hakem siyah giymişti." ifadelerini kullandı.
EN ÇOK İZLENENLER
- Sivasspor ile Trabzonspor 27. kez
- Levent Şahin: Derbide böyle olmayacak
- Abdülkadir Ömür: Çok şükür iyi olacağız inşallah
- Aslan'ın aklı derbide
- Erman Toroğlu: Çok net kırmızı kart!
- Abdurrahim Albayrak: Çok farklı kazanabilirdik
- Abdülkadir Ömür: Çok şükür iyi olacağız inşallah
- Erman Toroğlu: Çok net kırmızı kart!
- Zoran Simovic: Galatasaray taraftarını unutamıyorum
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"