"Hakem Beşiktaşlıydı!"

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçının ardından Artı Futbol programında flaş değerlendirmelerde bulundu.

Toroğlu, "Bir şey söyleyeyeyim; maç 2-0 olsa 5-0 olur. Bir şey daha söyleyeyim; bugün Başakşehir 12 kişiye karşı oynadı. 11'e 11 oynanmadı ki maç. Hakem Beşiktaşlıydı. Hakem siyah giymişti." ifadelerini kullandı.