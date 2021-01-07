Turgay Demir: İnşallah Mandzukic transferi gerçekleşir

A Spor yorumcusu Turgay Demir, Sabah Sporu programına canlı bağlanarak Beşiktaş'ın transfer gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Demir, siyah-beyazlıların kadrosuna katmak istediği Hırvat golcü Mario Mandzukic ile ilgili "Beşiktaş'a her türlü katkı sağlar, inşallah bu transfer gerçekleşir." dedi.

ABONE OL